После послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, запланированного на 21 февраля, Кремль планирует провести масштабный митинг-концерт, в котором примет участие и сам Путин, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на РБК.
После обращения Путина Кремль планирует провести митинг-концерт на 200 000 человек
Концерт на московском стадионе "Лужники" планируется провести 22 февраля, рассказали РБК три источника.
Это мероприятие запланировано как своего рода продолжение послания Путина, причем акцент планируется сделать на военно-патриотической тематике.
Планируется, что мероприятие на стадионе "Лужники" соберет 200 000 человек.
Послание Путина к Федеральному собранию должно было состояться в прошлом году, однако было перенесено, вероятно, в связи с неудачами российской армии во время войны в Украине.
Как указал один из источников РБК, в этом году послание Путина запланировано максимально близко к 24 февраля, то есть к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
В последний раз митинг-концерт с участием Путина состоялся 18 марта 2022 года - в годовщину аннексии Крыма.
Украинские власти и военные ожидают, что в феврале Россия может предпринять новую попытку масштабного наступления. Аналитики при этом сомневаются, что для этого у российских военных достаточно сил.
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