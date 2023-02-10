ВИДЕО ⟩ Гол одноногого футболиста претендует на звание лучшего в 2022 году

Одним из претендентов, вошедших в финальную тройку, стал польский футболист с ампутированной ногой Марцин Олексий, забивший ударом через себя в падении в матче между командами "Сталь" из Жешува и "Вартой" из Познани.

Также на награду претендуют форвард "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисон за гол "ножницами" в ворота сборной Сербии на ЧМ-2022 и хавбек "Марселя" Димитри Пайет за гол ПАОКу дальним ударом с лёта в 1/4 финала Лиги Европы.

В расширенном списке были представлены голы итальянца Марио Балотелли, француза Тео Эрнандеса, австралийца Алу Куола, аргентинца Франсиско Гонсалеса Метилли, а также француженки Амандин Анри, испанки Сальмы Паральюэло и англичанки Алессии Руссо.

Победитель будет объявлен на торжественной церемонии, которая пройдёт 27 февраля в Париже.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша - награда, учреждённая ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.