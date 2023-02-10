Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни, сообщает Telegram-канал 112.
СМИ: Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук
Сообщается, что Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста.
Telegram-канал 112 пишет, что у Костомарова все пальцы на руках почернели и неактивны. Состояние олимпийского чемпиона оценивается как крайне тяжёлое, и медики не рискуют снимать его с ИВЛ.
Также отмечается, что Костомаров пришёл в себя после ампутации левой стопы. На правой ноге у спортсмена удалили пятку и некоторые пальцы.
Костомаров находится в реанимации с 10 января, он был госпитализирован с пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения.
8 февраля бывшему фигуристу исполнилось 46 лет.
Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трёхкратными чемпионами Европы (2004, 2005, 2006).
В 2022 году Костомаров поддержал российское вторжение в Украину. "Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всём мире, а сейчас с Украиной в своих интересах - это утопия! Россия - не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" - написал он на своей странице в социальной сети Instagram.