СМИ: Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

Сообщается, что Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста.

Telegram-канал 112 пишет, что у Костомарова все пальцы на руках почернели и неактивны. Состояние олимпийского чемпиона оценивается как крайне тяжёлое, и медики не рискуют снимать его с ИВЛ.

Также отмечается, что Костомаров пришёл в себя после ампутации левой стопы. На правой ноге у спортсмена удалили пятку и некоторые пальцы.

Костомаров находится в реанимации с 10 января, он был госпитализирован с пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения.

8 февраля бывшему фигуристу исполнилось 46 лет.

Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трёхкратными чемпионами Европы (2004, 2005, 2006).