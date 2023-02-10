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Ждем солнца: вечером в субботу просянится

rus.tvnet.lv/LETA
Ждем солнца: вечером в субботу просянится
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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 11 февраля, в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода, на востоке страны синоптики прогнозируют снег и метели.

Во второй половине дня начиная с северо-запада осадки прекратятся, и небо постепенно прояснится.

Днем дорожные условия улучшатся, а к вечеру на дорогах образуется гололедица.

Ветер постепенно сменит направление на cеверно-западный и северный, его скорость порывами будет достигать 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +1..+6 градусов, вечером понизится до 0..-5 градусов.

В Риге ожидаются дожди, днем прояснится. Во второй половине дня ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +4..+5 градусов, к вечеру похолодает.

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