В субботу, 11 февраля, в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода, на востоке страны синоптики прогнозируют снег и метели.
Ждем солнца: вечером в субботу просянится
Ждем солнца: вечером в субботу просянится
Во второй половине дня начиная с северо-запада осадки прекратятся, и небо постепенно прояснится.
Днем дорожные условия улучшатся, а к вечеру на дорогах образуется гололедица.
Ветер постепенно сменит направление на cеверно-западный и северный, его скорость порывами будет достигать 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха повысится до +1..+6 градусов, вечером понизится до 0..-5 градусов.
В Риге ожидаются дожди, днем прояснится. Во второй половине дня ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +4..+5 градусов, к вечеру похолодает.
Галерея: Зима в Риге
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