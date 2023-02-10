Британия: россияне достигли тактических успехов в двух важных секторах

Силы группировки российских наемников "Вагнер" в северных предместьях Бахмута продвинулись на два-три километра к западу и контролируют сельскую местность у главной автомобильной дороги M-03, ведущей в город.

"Российские войска все больше преобладают в северных районах рядом с Бахмутом", - указывает разведывательная служба.

К тому же на юге российские отряды присоединились к западным окраинам Угледара, где они вновь начали атакующие операции в конце января.

"Однако российские отряды, скорее всего, потерпели особенно тяжелые потери под Угледаром, потому что там работали неопытные отряды. Российские солдаты как-то после неудачного удара, скорее всего, бежали и бросили, по меньшей мере, 30 бронемашин, в основном без повреждений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска могут развернуть операции по нападению, несмотря на ухудшение погоды за последние недели.