Российские войска, судя по всему, с 7 февраля в Украине достигли тактических успехов в двух важных секторах фронта у Бахмута и Угледара, говорится в сообщении военной разведки Великобритании.
Британия: россияне достигли тактических успехов в двух важных секторах
Силы группировки российских наемников "Вагнер" в северных предместьях Бахмута продвинулись на два-три километра к западу и контролируют сельскую местность у главной автомобильной дороги M-03, ведущей в город.
"Российские войска все больше преобладают в северных районах рядом с Бахмутом", - указывает разведывательная служба.
К тому же на юге российские отряды присоединились к западным окраинам Угледара, где они вновь начали атакующие операции в конце января.
"Однако российские отряды, скорее всего, потерпели особенно тяжелые потери под Угледаром, потому что там работали неопытные отряды. Российские солдаты как-то после неудачного удара, скорее всего, бежали и бросили, по меньшей мере, 30 бронемашин, в основном без повреждений", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска могут развернуть операции по нападению, несмотря на ухудшение погоды за последние недели.
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