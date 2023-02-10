На следующей неделе, 13 февраля, в рамках проекта интеграции Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги, стоимостью в 28 млн евро, начнутся работы по перестройке на набережной генерала Радзиня, в пятницу, 10 февраля, на пресс-конференции сообщил руководитель проектов Управления развития инфраструктуры Рижской думы Гатис Узуленьш.
Строительство Rail Baltica: на новой неделе начнутся масштабные работы в центре Риге
Для обеспечения безопасного и удобного движения в окрестностях Центральной станции до конца года будут переоборудованы три перекрестка и построена современная инфраструктура для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Во время строительных работ будут значительные изменения в движении в окрестностях Центральной станции.
Поэтому жильцам придется считаться с серьезными ограничениями движения на набережной генерала Радзиня, на набережной 11 ноября и на ул. 13 января.
Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис рассказал, что первые четыре проекта интеграции Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги должны закончиться уже в этом году, добавив, что в целом предусмотрены 40 проектов.
Кирсис подчеркнул, что работы пройдут параллельно строительным работам на основной трассе Rail Baltica, а также работы по перестройке трамвайных рельсов Rīgas satiksme.
На вопрос, не повредит ли этому проекту подорожание строительных работ, Кирсис пояснил, что закупка была открыта в середине марта прошлого года, когда уже был достигнут пик цен на все строительные материалы и энергоресурсы, поэтому подорожание уже должно быть внесено в расходы.
Работы будут проводиться как днем, так и ночью, поэтому будет серьезно ограничено движение частного транспорта как на набережной генерала Радзиня, так и в районе Центрального рынка и на ул. 13 января. Работы на всех улицах будут проходить одновременно.
С 13 февраля новый порядок движения будет введен на перекрестке набережной 11 ноября, набережной генерала Радзиня и на улицы 13 Января - на набережной генерала Радзиня, в направлении от Каменного моста к Островному мосту, для движения будет обеспечена одна полоса.
Будет закрыта проезжая часть на ул. Маскавас, в направлении с ул. 13 января на улицу Централтиргус и на участке от ул. 13 января до въезда в Рижский международный автовокзал. Также будут закрыты автостоянки Rīgas satiksme на ул. 13 Января возле железнодорожной насыпи и моста.
Учитывая, что будет закрыта и проезжая часть, которая соединяет набережную генерала Радзиня и ул. Маскавас, доступ к Рижскому международному автовокзалу и Рижскому Центральному рынку будет обеспечен с помощью улицы Маскавас со стороны Островного моста. В конце недели вступит в силу новый порядок движения на набережной генерала Радзиня, в направлении к Каменному мосту, где для движения будут открыты две полосы.
Цель проекта - обеспечить безопасное и удобное сообщение в окрестностях Рижской центральной станции, перестроив три перекрестка и построив инфраструктуру для пешеходов, велотранспорта и общественного транспорта.
Зона строительных работ охватывает всю набережную генерала Радзиня с улицы 13 января до улицы Езусбазницас, а также прилегающие к Рижскому автовокзалу и Центральному рынку территории.
На этой территории будут переоборудованы несколько перекрестков - перекресток набережной генерала Радзиня, набережной 11 ноября и улицы 13 Января, перекресток набережной генерала Радзиня и ул. Тургенева, перекрестка набережной генерала Радзиня и ул. Пушкина. Дополнительно к вышеупомянутым перекресткам предусмотрено перестроить перекресток улиц Тимотея и Тургенева и перекрестка улиц Гоголя и Гайзиня.
В ходе проекта будет проведена полная перестройка набережной генерала Радзия, которая включает в себя все подземные и другие инженерно-технические коммуникации - будут восстановлены внешние водопроводные и канализационные сети, системы газоснабжения, сети электроснабжения и распределения и др.
На улице Гоголя также будут изменены сети теплоснабжения. После этого на набережной генерала Радзиня будет построена полная конструкция улицы. На всем участке будет восстановлено велодорожное покрытие, а также построены пешеходная и велосипедная рампа, которая соединит улицу Маскавас с запланированным железнодорожным мостом Rail Baltica через Даугаву.
На всей реконструируемой территории предусмотрены более безопасные решения для пешеходов и велосипедистов, благоустройство окружающей среды и озеленение.
Пешеходный туннель на улице Гоголя возле Центрального рынка будет переоборудован в навес для велосипедов. На улицах Маскавас и Гоголя проект также предусматривает реконструкцию трамвайно-троллейбусных контактных сетей.
Будут перестроены два моста через городской канал - на улице Маскавас и на набережной генерала Радзиньша. У городского канала строительные работы также будут вестись рядом с территорией, где раньше располагался торговый центр "Титаник".
Для обеспечения доступа к каналу будут построены лестницы, пандус и причал.
Договор о реализации проекта заключен с победителем конкурса RBBL, в которое объединились три компании: Binders, LNK Industries и Nordes Būve. Надзор за строительством будет осуществлять Firma L4.
Проект реализуется при поддержке из фондов Европейского союза, его общий бюджет составляет 28 млн евро. Наибольшая часть финансируется из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, дотация муниципального и государственного бюджета составляет 4,2 млн евро.
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