В Латвии 10 февраля началось снеговой грозой, а в Украине - очередным ракетным ударом российских войск. Хватает и других новостей: от бесплатного молока до письма медсестры, уезжающей в Норвегию. Как закончилась рабочая неделя, читайте в ежедневной дайджесте новостей от RUS TVNET.
Главное за 10 февраля ⟩ Новый ракетный удар по Украине, снеговая гроза и письмо латвийской медсестры
Новости Латвии:
Ранним утром в пятницу, 10 февраля, по Латвии прошла гроза. И пока некоторые жители все проспали, соцсети шумели об этом событии уже почти с шести утра.
Лаума Спрога-Янковича - сертифицированный фельдшер неотложной помощи и медсестра с высшим образованием. Медик уволилась с обоих мест работы - RAKUS и Центра поддержки бригад Службы неотложной медицинской помощи Krasts. В настоящее время она готовится к отъезду в Норвегию, где будет работать медсестрой.
Пожар на заводе по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy возник, возможно, из-за нарушений техники безопасности, однако версия о поджоге также тщательно проверяется, заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в программе TV3 "900 секунд".
В субботу, 11 февраля, в Гробине и Лиепае каждый сможет бесплатно получить до пяти литров молока, взяв с собой емкость, в которую его можно будет налить, сообщает портал liepajniekiem.lv.
Пользователи соцсетей задались вопросом, почему в четверг во время ознакомления с ходом работ по реконструкции Нового Рижского театра (JRT) у архитектора Зайги Гайле на каске вместе с флагом Латвии был и российский флажок.
В Латвии в результате ДТП погиб основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд. Как сообщил в Facebook его брат Аркадий Пекаревский, он утонул в озере.
В пятницу, 10 февраля, в 12:20 на перекрестке улиц Бривибас и Гертрудес в Риге автомобиль BMW столкнулся с двумя машинами - Škoda и Volkswagen, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
Утром в пятницу, 10 февраля, пользователи соцсетей жаловались на пробки на Южном мосту. По информации очевидцев, там в аварию попал пассажирский автобус. RUS TVNET обратился за подробностями в Государственную полицию.
Вечером в субботу мать получила звонок от своего 15-летнего сына. Он звонил из полицейского участка и сказал, что на него и его друга в Старой Риге напала банда хулиганов, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Украинский инфлюенсер София Стужук сообщила в соцсетях, что они с возлюбленным Антоном передумали и все-таки не поженятся. На это есть уважительная причина.
За рубежом:
Утром 10 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. По информации Вооруженных сил Украины, около 8:30 стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили крылатые ракеты. "Медуза" со ссылкой на региональные власти страны сообщила о нескольких волнах ударов. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.
Крылатые ракеты типа "Калибр", выпущенные в пятницу российскими войсками по территории Украины, во время полета пересекали воздушное пространство входящей в НАТО Румынии, а также Молдовы. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. После этого Министерство обороны Румынии выступило с заявлением, что не подтверждает информацию о пролете российской ракеты через воздушное пространство страны.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг сообщил, что Украина перехватила планы секретной службы России уничтожить Молдову.
Российские войска, судя по всему, с 7 февраля в Украине достигли тактических успехов в двух важных секторах фронта у Бахмута и Угледара, говорится в сообщении военной разведки Великобритании.
Народный артист России Александр Филиппенко уехал в Вильнюс. Об этом телеканалу "Дождь" сообщила его дочь Александра Филиппенко.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни, сообщает Telegram-канал 112.
Интересное чтиво:
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В пятницу, 3 февраля, российский актер Шамиль Хаматов (младший брат Чулпан Хаматовой) был замечен на сцене в театральной постановке Рижского русского театра имени Михаила Чехова "Централ-парк Вест" по пьесе Вуди Аллена. RUS TVNET выяснил, как это произошло.
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