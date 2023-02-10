Главное за 10 февраля ⟩ Новый ракетный удар по Украине, снеговая гроза и письмо латвийской медсестры

В Латвии в результате ДТП погиб основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд. Как сообщил в Facebook его брат Аркадий Пекаревский, он утонул в озере.

В пятницу, 10 февраля, в 12:20 на перекрестке улиц Бривибас и Гертрудес в Риге автомобиль BMW столкнулся с двумя машинами - Škoda и Volkswagen, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.

Утром в пятницу, 10 февраля, пользователи соцсетей жаловались на пробки на Южном мосту. По информации очевидцев, там в аварию попал пассажирский автобус. RUS TVNET обратился за подробностями в Государственную полицию.

Вечером в субботу мать получила звонок от своего 15-летнего сына. Он звонил из полицейского участка и сказал, что на него и его друга в Старой Риге напала банда хулиганов, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Украинский инфлюенсер София Стужук сообщила в соцсетях, что они с возлюбленным Антоном передумали и все-таки не поженятся. На это есть уважительная причина.

За рубежом:

Утром 10 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. По информации Вооруженных сил Украины, около 8:30 стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили крылатые ракеты. "Медуза" со ссылкой на региональные власти страны сообщила о нескольких волнах ударов. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.