В Аргентине регулярно задерживают беременных россиянок. Что происходит?

7 февраля Миграционная служба Аргентины отказала во въезде одной беременной женщине из России, 8 февраля - еще двум, а 9 февраля - еще примерно 15 женщинам. Нескольких из них позднее отпустили.

По состоянию на 10 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса все еще оставались шесть беременных женщин из России.

Сообщается, что беременным женщинам было отказано во въезде в страну на основании "фиктивного туризма" из-за опасений по поводу цели их пребывания в стране (Аргентина выдает гражданство родившимся на ее территории).

По меньшей мере три женщины обратились в суд, чтобы избежать депортации. Сообщается, что в одном случае суд встал на сторону женщины, и ей будет разрешен въезд в страну.

Ранее в СМИ сообщалось, что в 2022 году беременные женщины из России стали активно ездить в Аргентину, чтобы родить ребенка на территории этой страны и получить право на ПМЖ.

По данным консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгия Полина, в 2022 году в страну переехали до 2500 россиян, большую часть котороых составляли как раз беременные женщины. Дипломат также предположил, что в 2023 году число переехавших в Аргентину россиян может достигнуть 10 тысяч.