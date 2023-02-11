Фото ⟩ В Тихом океане обнаружили груз кокаина на полмиллиарда долларов

3,2 тонны кокаина были обнаружены в океане и в настоящее время переправляются в Новую Зеландию для уничтожения. Пока никто не арестован.

Фото: AP/Scanpix

"Учитывая количество кокаина, он, вероятно, предназначался для австралийского рынка", - заявил комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.

На некоторых упаковках кокаина - узнаваемые наклейки, например, клевер или логотип супергероя Бэтмена. Непонятно, почему упаковки наркотиков были отмечены этими знаками.

Фото: AP/Scanpix

Фото: AP/Scanpix

Согласно официальному заявлению, борьба с незаконным оборотом кокаина, известная как операция "Гидро" (Operation Hydros), была начата в декабре 2022 года.