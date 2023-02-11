Согласно информации, предоставленной новозеландской полицией, в Тихом океане был обнаружен кокаин на сумму около полумиллиарда долларов, который мог бы обслуживать новозеландский кокаиновый рынок в течение 30 лет, сообщает издание Insider.
Фото ⟩ В Тихом океане обнаружили груз кокаина на полмиллиарда долларов
В Тихом океане обнаружили груз кокаина на полмиллиарда долларов
3,2 тонны кокаина были обнаружены в океане и в настоящее время переправляются в Новую Зеландию для уничтожения. Пока никто не арестован.
"Учитывая количество кокаина, он, вероятно, предназначался для австралийского рынка", - заявил комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.
На некоторых упаковках кокаина - узнаваемые наклейки, например, клевер или логотип супергероя Бэтмена. Непонятно, почему упаковки наркотиков были отмечены этими знаками.
Согласно официальному заявлению, борьба с незаконным оборотом кокаина, известная как операция "Гидро" (Operation Hydros), была начата в декабре 2022 года.
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