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Махачев победил лучшего бойца UFC и защитил титул чемпиона

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Махачев победил лучшего бойца UFC и защитил титул чемпиона
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Фото: AP/Scanpix

12 февраля в Перте (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, в главном событии которого встретились российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.

Бой длился пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Махачев выиграл первый, второй и четвёртый раунды, но уступил в третьем и пятом. При этом заключительные минуты прошли с явным преимуществом австралийца.

Для россиянина это была первая защита титула, который он завоевал в октябре 2022-го, победив бразильца Чарльза Оливейру.

Махачев выиграл 12-й бой подряд - самая длинная победная серия из действующих бойцов. Волкановски впервые проиграл в UFC (до этого не проигрывал 12 боев подряд).

Волкановски до этого поединка занимал первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Теперь этот рейтинг возглавит Махачев.

31-летний Махачев дебютировал в UFC в мае 2015-го. На счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC. У 34-летнего Волкановски 12 побед и одно поражение в UFC.

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