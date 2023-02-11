ГЛАВНОЕ ЗА 11 ФЕВРАЛЯ ⟩ Бесплатная раздача молока и сыра, дешевый бензин в Риге и страны Балтии под угрозой

Россия может перейти к федералистской модели по аналогии со Швейцарией, считает опальный олигарх Михаил Ходорковский.

В Англии, в портовом городе Грейт-Ярмут в пятницу взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны, которую пытались обезвредить саперы. Жертв нет.

Австрийская армия временно приостановила свое участие в спасательных операциях после землетрясения в Турции, сославшись на угрозу безопасности личного состава.

Служба разведки Эстонии опубликовала свой годовой отчет. Один из выводов эстонской разведки - Россия в настоящее время находится на пути к диктатуре и новой версии Советского Союза

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Должен сказать, что сначала я подумал, что было бы весьма гениально осветить эту тему в серии статей "Лусис наслаждается: наркотики". Но я понял, что продавцы этих продуктов вряд ли выдают чеки, которые я мог бы представить своему работодателю в качестве расходов, связанных с работой. Полиция тоже не была бы в большом восторге от этого, так что на сей раз только теоретическая часть, а практические эксперименты пусть остаются для кого-то другого.

Прошлым летом стало известно, что музыкант из группы Dagamba Валтерс Пуце расстался со своей невестой и матерью его двоих детей Илвой Лаздой и сошелся с коллегой по группе Алисе Брокой. В интервью журналу Ieva он раскрыл причину разрыва отношений.