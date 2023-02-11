Подходит к концу суббота, 11 февраля. Не смотря на выходной день, продолжают поступать новости. О самом главном за сегодня можно узнать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
ГЛАВНОЕ ЗА 11 ФЕВРАЛЯ ⟩ Бесплатная раздача молока и сыра, дешевый бензин в Риге и страны Балтии под угрозой
Новости Латвии:
В рамках акции, организованной фермером-молочником Янисом Янсонсом для привлечения внимания к критической ситуации в молочной отрасли, сегодня, 11 февраля, в Гробине было роздано более двух тонн молока и продано полтонны сыра, сообщил агентству LЕТА производитель молока.
В пятницу, 10 февраля, водитель BMW стал причиной серии аварий в центре Риги, в результате которых пострадали несколько автомобилей и люди. Участники ДТП заявляют, что причиной аварии стало движение по улицам Риги на большой скорости, сообщает Degpunktā.
После инцидента мальчика доставили в больницу, а музей решил остановить образовательную программу по изготовлению свечей, сообщает программа LTV Dienas ziņas.
На прошлой рабочей неделе цены на топливо снизились во всех столицах стран Балтии, свидетельствуют данные агентства LЕТА.
В Кекавской школе в сумке 14-летнего подростка полиция обнаружила значительное количество электронных устройств, а также оружие. Школьник приобретал их по более выгодным ценам в соцсетях, чтобы потом продать другим учащимся, сообщает программа Degpunktā.
В рижском микрорайоне Дзирциемс в пятницу, 10 февраля, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. Об этом агентству LЕТА сообщили в Государственной полиции.
Если Национальное объединение в этом году снова выдвинет кандидатуру Эгила Левитса на пост президента Латвии, то "Новое Единство" его поддержит, сказал председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.
Оппозиционные депутаты Резекненской думы подали запрос на голосование об отстранении Александра Барташевича от должности мэра города.
За рубежом:
Согласно информации, предоставленной новозеландской полицией, в Тихом океане был обнаружен кокаин на сумму около полумиллиарда долларов, который мог бы обслуживать новозеландский кокаиновый рынок в течение 30 лет, сообщает издание Insider.
Американский истребитель в пятницу, 10 февраля, сбил над Аляской неопознанный летающий объект, сообщил Белый дом.
Применение кассовых аппаратов самообслуживания широко используется большинством крупнейших торговых сетей Эстонии. Благодаря умным кассам магазины экономят от 50 до 300 рабочих часов в неделю, а обслуживание клиентов становится более удобным и быстрым. Но во что нам обходятся эти удобства и как часто мы попадаем под влияние маркетинговых технологий при выборе товаров и услуг? Rus.Postimees попытался выяснить, кто в магазине хозяин.
Миграционная служба Аргентины отказалась впустить в страну нескольких беременных женщин из России, прибывших в Буэнос-Айрес, сообщает издание "Медуза" со ссылкой на рассказ мужа одной из женщин.
В последние дни появляется все больше сообщений о начале ожидавшегося российского наступления. Боевые действия активизировались на нескольких направлениях, но какое из них может стать основным, пока неизвестно.
Россия может перейти к федералистской модели по аналогии со Швейцарией, считает опальный олигарх Михаил Ходорковский.
В Англии, в портовом городе Грейт-Ярмут в пятницу взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны, которую пытались обезвредить саперы. Жертв нет.
Австрийская армия временно приостановила свое участие в спасательных операциях после землетрясения в Турции, сославшись на угрозу безопасности личного состава.
Служба разведки Эстонии опубликовала свой годовой отчет. Один из выводов эстонской разведки - Россия в настоящее время находится на пути к диктатуре и новой версии Советского Союза
Интересное чтиво:
Должен сказать, что сначала я подумал, что было бы весьма гениально осветить эту тему в серии статей "Лусис наслаждается: наркотики". Но я понял, что продавцы этих продуктов вряд ли выдают чеки, которые я мог бы представить своему работодателю в качестве расходов, связанных с работой. Полиция тоже не была бы в большом восторге от этого, так что на сей раз только теоретическая часть, а практические эксперименты пусть остаются для кого-то другого.
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