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США: Россия возобновит атаки весной, бои будут ожесточенными

rus.tvnet.lv
США: Россия возобновит атаки весной, бои будут ожесточенными
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Война в Украине
Война в Украине Фото: Jānis Vingris

Россия использует зиму для пополнения и перевооружения своей армии, планируя весной возобновить наступление в Украине, спрогнозировал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы видим, что русские продолжают вести наступательные действия в Донбассе. Бои вокруг Бахмута по-прежнему идут ожесточенные", - сказал Кирби.

По его словам, США прогнозирует, что президент России Владимир Путин использует зимние месяцы для пополнения резервов и личного состава вооруженных сил, а также для их перевооружения, чтобы "весной возобновить наступательные действия".

Кирби отметил, что Соединенные Штаты и другие союзники в последние недели увеличили поставки военной помощи Украине, "чтобы помочь подготовиться к тому, что русские могут запланировать весной".

По мере улучшения погоды "ожидается, что бои станут более ожесточенными", - сказал Кирби.

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