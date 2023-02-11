США: Россия возобновит атаки весной, бои будут ожесточенными

"Мы видим, что русские продолжают вести наступательные действия в Донбассе. Бои вокруг Бахмута по-прежнему идут ожесточенные", - сказал Кирби.

По его словам, США прогнозирует, что президент России Владимир Путин использует зимние месяцы для пополнения резервов и личного состава вооруженных сил, а также для их перевооружения, чтобы "весной возобновить наступательные действия".

Кирби отметил, что Соединенные Штаты и другие союзники в последние недели увеличили поставки военной помощи Украине, "чтобы помочь подготовиться к тому, что русские могут запланировать весной".

По мере улучшения погоды "ожидается, что бои станут более ожесточенными", - сказал Кирби.