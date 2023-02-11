В субботу, 11 февраля, команда Алексея Навального заявила о том, что сторонники оппозиционера взломали сайт газеты "Комсомольская правда".
На сайте "Комсомольской правды" появились призывы освободить Навального
Сообщается, что на сайте газеты "Комсомольская правда" появились публикации о войне России в Украине и о пытках оппозиционера Алексея Навального в колонии. Однако вскоре они были удалены.
Публикации разместил новостной редактор Владимир Романенко. Об этом пишет "Продолжение следует". По словам журналиста, он против войны, но в сентябре 2022 года он вынужден был согласиться на работу в газете, так как ему нужны были деньги.
"Работа в пропаганде эмоционально на меня давила. Многие люди, которые работают в таких изданиях, правда оправдывают убийства мирного населения в Украине. Вести лицемерные диалоги с коллективом и писать вранье каждый день - это труднее, чем кажется. После работы у меня не оставалось ни сил, ни желания просто с кем-то общаться и что-либо делать", - передает проект "Продолжение следует" слова Владимира Романенко.
Романенко утверждает, что приурочил акцию протеста к годовщине начала войны.
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