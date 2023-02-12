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"Реал" в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира

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"Реал" в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира
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Футболисты мадридского "Реала"
Футболисты мадридского "Реала" Фото: Reuters/ScanPix

Футболисты мадридского "Реала" обыграли саудовский "Аль-Хиляль" в финальном матче клубного чемпионата мира.

Матч проходил в Марокко и завершился со счётом 5:3 в пользу испанского клуба.

В составе победителей голы забили Винисиус Жуниор (13-я и 69-я минуты), Федерико Вальверде (18`, 58`) и Карим Бензема (54`). У проигравших отличились Мусса Марега (26`) и Лусиано Вьетто (63`, 79`).

В матче за третье место бразильский "Фламенго" победил египетский "Аль-Ахли" со счётом 4:2.

Для "Реала" титул стал пятым в клубной истории, ранее мадридцы побеждали на клубном чемпионате мира в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Ни один клуб не выигрывал этот турнир чаще "Реала". У "Барселоны" три победы, у "Коринтианс" и "Баварии" по две.

В клубном чемпионате мира участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также чемпион страны, принимающей турнир. 

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