"Реал" в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира

Матч проходил в Марокко и завершился со счётом 5:3 в пользу испанского клуба.

В составе победителей голы забили Винисиус Жуниор (13-я и 69-я минуты), Федерико Вальверде (18`, 58`) и Карим Бензема (54`). У проигравших отличились Мусса Марега (26`) и Лусиано Вьетто (63`, 79`).

В матче за третье место бразильский "Фламенго" победил египетский "Аль-Ахли" со счётом 4:2.

Для "Реала" титул стал пятым в клубной истории, ранее мадридцы побеждали на клубном чемпионате мира в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Ни один клуб не выигрывал этот турнир чаще "Реала". У "Барселоны" три победы, у "Коринтианс" и "Баварии" по две.

В клубном чемпионате мира участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также чемпион страны, принимающей турнир.