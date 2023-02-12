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"Удары по Москве": политолог о поставках оружия и возможных действиях Украины

rus.tvnet.lv
"Удары по Москве": политолог о поставках оружия и возможных действиях Украины
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Российский военный в Мариуполе, Украина
Российский военный в Мариуполе, Украина Фото: SERGEI ILNITSKY

Проживающий в Вашингтоне политолог Андрей Пионтковский заявил, что Украина, чтобы вернуть свои территории, нуждается в дальнобойном оружии Запада, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

"Ракеты и самолеты нужны Украине не для уничтожения Москвы, а для прекращения варварских атак на украинские города", - считает политолог.

Эксперт добавляет, что Украине важно иметь гарантии и факторы, влияющие на их соблюдение. "Украина поставит условие: если разрушение не прекратится, то после первой же новой атаки будет нанесен удар по объектам двойного назначения: энергетической и логистической инфраструктуре Москвы", - говорит политолог.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине к утру субботы, 11 февраля, достигли 136 880 человек. За время войны также было уничтожено 3267 танков, 6474 БТР, 2270 пушек, 463 многозарядные реактивные установки, 234 зенитно-артиллерийские установки, 295 самолетов, 286 вертолетов, 1997 беспилотников, 857 крылатых ракет, 5134 автомобиля и автоцистерны, 18 кораблей и катеров, а также 214 единиц специализированной техники.

Масштабы потерь России постоянно уточняются, поскольку получение этой информации затруднено боевыми действиями.

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