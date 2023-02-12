Отчет: За две недели РФ понесла самые большие потери с начала войны в Украине

По мнению министерства, причина таких больших потерь состоит из нескольких факторов, таких как недостаток подготовки кадров, координации и ресурсов.

При этом в ведомстве указывают, что его выводы основаны на данных Генштаба ВСУ, которые британские эксперты не могут проверить самостоятельно, однако называют их близкими к вероятной истине.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине к утру субботы, 11 февраля, достигли 137 780 человек. Из них 900 были убиты за последние сутки. За время войны также было уничтожено 3280 танков, 6488 БТР, 2287 пушек, 465 реактивных систем залпового огня, 234 зенитно-артиллерийские установки, 296 самолетов, 286 вертолетов, 2007 беспилотников, 857 крылатых ракет, 5148 автомобилей и автоцистерн, 18 кораблей и катеров, а также 215 единиц специализированной техники.

Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.