ГЛАВНОЕ ЗА 12 ФЕВРАЛЯ ⟩ Разные языки, как ценность; латвийский конвой на пути в Краматорск и ложные прогнозы экономистов

За последние две недели российская армия понесла потери, сравнимые с первыми днями войны с Украиной, говорится в отчете британского Минобороны, сообщает "Медуза".

После долгого пути эстонская спасательная команда, отправившаяся на помощь пострадавшей от землетрясения Турции, прибыла в провинцию Хатай, где ведутся поисково-спасательные работы, пишет Rus.Postimees.

За последние месяцы в Аргентину прибыло более 5000 беременных женщин из России, в том числе 33 - на одном рейсе в четверг, 9 февраля, сообщает BBC со ссылкой на аргентинских официальных лиц.

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Те, кто следит за финансовыми новостями, наверняка слышали о "мягкой посадке" - термине о том, насколько серьезным может быть надвигающийся кризис. Например, уже сегодня многие экономисты говорят о том, что "кризис будет не таким тяжелым, как ожидалось" или о том, что экономику ждет "мягкая посадка". История показывает, что такие прогнозы также могут вводить в заблуждение.

Футболисты мадридского "Реала" обыграли саудовский "Аль-Хиляль" в финальном матче клубного чемпионата мира.

Впечатляющие фото, на которых запечатлено, как в феврале выглядит замерзший водопад Валасте в Эстонии, были опубликованы на странице "Узнай Эстонию" в социальной сети Facebook.

12 февраля в Перте (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, в главном событии которого встретились российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.

Мировые кулинарные культуры переплетаются, и рецепты путешествуют из страны в страну. Нам больше не нужно ехать в Японию, чтобы насладиться суши, или в Австралию - чтобы попробовать торт "Павлова". У нас тоже можно отведать популярные блюда со всего мира, но знаете ли вы, откуда их корни? Давайте проверим!

Кристап Бекерис был одним из водителей, которые в начале этого года поставили в прифронтовой город Краматорск подготовленные для украинских военнослужащих автомобили. Эта поездка стала уже двенадцатым его конвоем в Украину.