Подходят к концу выходные, уже завтра наступят трудовые будни. А пока можно узнать все самые важные события за воскресенье, 12 февраля, в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
ГЛАВНОЕ ЗА 12 ФЕВРАЛЯ ⟩ Разные языки, как ценность; латвийский конвой на пути в Краматорск и ложные прогнозы экономистов
Новости Латвии:
Ежегодный фестиваль общения Lampa всегда предлагал мероприятия на трех языках - латышском, русском и английском. Для двух последних всегда был обязателен синхронный перевод. Этот год не станет исключением, несмотря на лозунги "Atkrievisko Latviju" (в переводе с латышского языка - "Дерусифицируй Латвию". - Прим. ред.) определенной части общества, в эфире "Кто вам платит?" сообщила организатор фестиваля Ирина Кузнецова.
Министерство внутренних дел подаст правительству просьбу выделить Службе государственной безопасности (VDD) дополнительно 432 678 евро для покрытия расходов, связанных с возросшей интенсивностью работы и нагрузкой на сотрудников в связи с войной России против Украины.
В воскресенье утром, 12 февряля, скончался режиссер и преподаватель актерского мастерства Михаил Груздов, сообщается на официальном аккаунте театра "Дайлес" в Facebook.
За рубежом:
Телекомпания CNN поговорила с двумя бывшими бойцами ЧВК "Вагнер", воевавшими в Украине. Об этом рассказывает Русская служба BBC.
В Украине формируются штурмовые бригады "Гвардия наступления" для освобождения захваченных Россией территорий. Уже более 20 тысяч человек подали заявки на вступление в эти бригады.
В январе в России был зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 1,76 трлн рублей (около 22,5 млрд евро). Это больше запланированных расходов Минобороны Украины в этом году. Скорее всего, санкции начинают сказываться на способности России продолжать войну, пишет Forbes.
Война изменила Харьков не только внешне - ущерб от этих изменений измеряется в миллиардах долларов убытков и в половине поврежденного жилищного фонда города с более чем миллионным населением. Харьков меняется и внутренне: с его карты исчезают Московский проспект и памятник Пушкину, а на украинский язык переходит все больше жителей города, в том числе и мэр Игорь Терехов.
Украинская пограничная служба сообщила, что в субботу, 11 февраля, под Бахмутом был сбит российский военный самолет, скорее всего, Су-25.
Бывший глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Дэвид Петрей обеспокоен новым российским наступлением в Украине, "в Донбассе, возможно, в Луганской области". В интервью газете Handelsblatt бывший четырехзвездный генерал армии США не захотел предсказывать, когда именно россияне предпримут новую масштабную атаку, так как большую роль в ней сыграет погода.
Проживающий в Вашингтоне политолог Андрей Пионтковский заявил, что Украина, чтобы вернуть свои территории, нуждается в дальнобойном оружии Запада, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Американский истребитель в субботу, 11 февраля, сбил неопознанный летающий объект над северо-западом Канады, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Сюрпризом войны в Украине стала способность украинцев создать "летающую артиллерию" из гражданских беспилотников, признал офицер штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш.
За последние две недели российская армия понесла потери, сравнимые с первыми днями войны с Украиной, говорится в отчете британского Минобороны, сообщает "Медуза".
После долгого пути эстонская спасательная команда, отправившаяся на помощь пострадавшей от землетрясения Турции, прибыла в провинцию Хатай, где ведутся поисково-спасательные работы, пишет Rus.Postimees.
За последние месяцы в Аргентину прибыло более 5000 беременных женщин из России, в том числе 33 - на одном рейсе в четверг, 9 февраля, сообщает BBC со ссылкой на аргентинских официальных лиц.
Интересное чтиво:
Те, кто следит за финансовыми новостями, наверняка слышали о "мягкой посадке" - термине о том, насколько серьезным может быть надвигающийся кризис. Например, уже сегодня многие экономисты говорят о том, что "кризис будет не таким тяжелым, как ожидалось" или о том, что экономику ждет "мягкая посадка". История показывает, что такие прогнозы также могут вводить в заблуждение.
Футболисты мадридского "Реала" обыграли саудовский "Аль-Хиляль" в финальном матче клубного чемпионата мира.
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Мировые кулинарные культуры переплетаются, и рецепты путешествуют из страны в страну. Нам больше не нужно ехать в Японию, чтобы насладиться суши, или в Австралию - чтобы попробовать торт "Павлова". У нас тоже можно отведать популярные блюда со всего мира, но знаете ли вы, откуда их корни? Давайте проверим!
Кристап Бекерис был одним из водителей, которые в начале этого года поставили в прифронтовой город Краматорск подготовленные для украинских военнослужащих автомобили. Эта поездка стала уже двенадцатым его конвоем в Украину.
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