В Украине формируют штурмовые бригады: заявки подали уже 20 000 человек

"Всего уже поступило более 20 000 заявок", - сообщил пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Он сообщил, что около 14 тысяч заявок поступило на специально созданный сайт, где желающие могли заполнить анкету.

После рассмотрения заявок будут отобраны потенциально подходящие кандидаты, которые должны будут пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест.

"Все эти этапы отбора необходимы, потому что мы создаем ударные бригады. В них должны поступать высокомотивированные кандидаты, они также должны соответствовать другим требованиям для создания таких подразделений", - сказал Руслан Музычук.

В начале февраля МВД Украины сообщило, что приступило к формированию штурмовых бригад "Гвардия наступления". Их задачей станет укрепление ВСУ и помощь в освобождении захваченных Россией территорий.

В "Гвардии наступления" приветствуются лица, имеющие опыт военной службы или работавшие в органах внутренних дел, но также приглашаются добровольцы без такого опыта.