Видео ⟩ Почему местные огурцы и помидоры в этом году появятся позже, чем в прошлом?

"В этом году, к сожалению, похоже, что это будет апрель, начало апреля, надеюсь, Пасха. Для нас болезненно, когда приходится начинать все на месяц позже. Но мы должны сделать это изменение", - говорит Иева Арберга из хозяйства Kliģeni.

Этому есть причина - стоимость тепла, необходимого для выращивания огурцов и помидоров, для предпринимателей непосильна, поэтому начало сезона откладывается.

Gurķu un tomātu audzēšanas atlikšana par mēnesi ir veids, kā naudu par dārgo apkuri taupa arī citas dārzniecības, piemēram, Jēkabpils "Rītausma".

Откладывание выращивания огурцов и помидоров на месяц - это способ сэкономить на дорогостоящем отоплении для других садоводов, таких как Rītausma в Екабпилсе.

Покупатели должны ожидать высокую цену на полках в магазине.

У отраслевой ассоциации противоположное мнение. Огурцы и помидоры будут на 15% дешевле, чем в прошлом году. Причина в том, что самые дешевые импортные овощи никуда не делись.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)