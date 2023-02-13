Зеленский призывает ввести санкции против российской компании "Росатом"

Он заявил, что 12 февраля указом президента вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении 200 человек, связанных с российской атомной энергетикой.

"Мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за ее войну в Украине. Это не легко. Определенное сопротивление есть", - сказал глава государства.

При этом Зеленский напомнил, что аналогичная ситуация ранее происходила и с другими отраслями российской экономики, против которых [изначально] не хотели вводить санкции. Например, в отношении нефти и нефтепродуктов.

"Все элементы российской системы, участвующие в войне, обеспечивающие террор и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы. Так и будет", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна быть наказана, в том числе за "радиационный шантаж", для которого использует оккупированную Запорожскую АЭС.

"Мы уже готовимся к запланированному общению и переговорам. Мы не прекратим дипломатический марафон, с которого начали усиливать вооруженную и другие формы поддержки Украины, даже на неделю", - сказал он.

В марте российские войска захватили Запорожскую АЭС, расположенную южнее центра области. С тех пор российская государственная компания "Росатом" пытается взять под контроль станцию ​​и управлять ею.

Кроме того, "Росатом" подозревают в помощи российской военной промышленности в поставках подсанкционных комплектующих и технологий.

Несмотря на это, Финляндия пока единственная страна Евросоюза, решившая отказаться от сотрудничества с корпорацией "Росатом".