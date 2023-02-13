Глава МОК снова выступил против отстранения россиян от соревнований

В последнее время появлялась разная информация о возвращении российских и белорусских спортсменов на международную арену. Украина и ряд других стран считают такой вариант неприемлемым.

Глава МОК считает, что правительства не могут принимать решения, какие спортсмены и в каких соревнованиях могут участвовать. По мнению Баха, это положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм в нынешнем виде.

"История покажет, кто больше делает для мира - те, кто пытается держать границы открытыми и коммуницировать, или те, кто хочет изолировать и раскалывать", - цитирует Баха France 24.

"Мы видели, как на Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка играла против нейтрального игрока с российским паспортом. Мы видели белорусскую спортсменку с нейтральным статусом, которая даже выиграла Australian Open. Так почему же это не должно быть возможно в бассейне или в зале?

Мы серьёзно относимся к проблемам прав человека и должны рассмотреть этот вопрос… Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях", - приводит слова Баха VG.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.