Рост экспорта Латвии в соседние с Россией страны вызывает вопросы об уклонении от санкций ЕС

Только что опубликованные данные о внешней торговле Латвии показывают, что в денежном выражении экспорт в Россию и Беларусь практически не изменился. Однако это не означает, что падение по сравнению с 2021 годом составило всего 0,4% в экспорте в Россию и 2% - в Беларусь. Большую роль здесь играет высокая инфляция, которая значительно повысила стоимость экспортируемых товаров, однако экспорт "измеряется" именно в денежном выражении.

В то же время видно, что, хотя есть латвийские компании, которые заняли четкую гражданскую позицию и прекратили торговлю со странами-агрессорами, нет недостатка и в тех, кто руководствуется старым принципом - деньги не пахнут.

Однако быстрый рост латвийского экспорта в Казахстан и другие соседние страны вызывает вопросы. Именно через эти страны очень часто осуществляется так называемый "параллельный" экспорт, когда товары, официально отправленные туда, попадают в Россию.

Время от времени в латвийских социальных сетях появляются фотографии с латвийскими товарами в том или ином российском магазине, однако их производители клянутся, что ничего об этом не знают, и, очевидно, их партнеры в других странах продают эти товары в Россию. Если речь идет о пакетах с соком и подобными товарами, это лишь этический вопрос, но гораздо больше тревожит то, что подобным образом в Россию попадают санкционные товары.