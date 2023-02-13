"ПСЖ" решил продать одну из суперзвёзд

Сообщается, что парижане готовы расстаться с 31-летним нападающим, если получат хорошее денежное предложение. Сам Неймар не горит желаем уезжать из Парижа. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Такое решение "ПСЖ" может быть вызвано конфликтами Неймара с партнёрами и руководством команды.

После поражения "ПСЖ" от "Монако" в 23-м туре чемпионата Франции Неймар вступил в конфликт с советником французского клуба Луишем Кампушем. По данным RMC Sport, перепалка произошла в раздевалке. Также активное участие в ссоре принимал капитан парижан Маркиньос. Ранее сообщалось, что Неймар остался недоволен игрой некоторых одноклубников в матче с "Монако".

Это поражение стало для "ПСЖ" вторым подряд. Ранее команда уступила "Марселю" со счётом 1:2 и вылетела с 1/8 финала Кубка Франции.

В этом сезоне Неймар сыграл 27 матчей на клубном уровне, в которых отметился 17 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Трансферная стоимость Неймара оценивается в 75 миллионов евро.

14 февраля "ПСЖ" предстоит провести матч с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.