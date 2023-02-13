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На матчи сборной Латвии по футболу можно будет купить абонементы

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На матчи сборной Латвии по футболу можно будет купить абонементы
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Футболисты сборной Латвии
Футболисты сборной Латвии Фото: Paula Čurkste/LETA

Болельщики смогут приобрести абонементы на домашние матчи сборной Латвии по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).

Сборная Латвии по футболу в этом году проведёт четыре домашних матча - 16 июня против Турции, 11 сентября против Уэльса, 12 октября против Армении и 18 ноября против Хорватии. Все матчи пройдут на стадионе "Сконто" в Риге.

Как сообщает ЛФФ, в рамках акции ко Дню святого Валентина до 19 февраля абонемент на матчи можно будет приобрести с 25-процентной скидкой. Продажа абонементов продлится до мая, а в апреле в продажу поступят отдельные билеты на матч против Турции.

Стандартная цена абонементов первой категории (секторы D, E, N, O, P, R, S, T) составляет 80 евро (со скидкой - 60 евро), второй категории (секторы A, F, G , L, M) - 45 евро (со скидкой - 33,75 евро), а третьей (секторы I, J, K) - 30 евро (со скидкой - 22,50 евро).

Скидка для детей, школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов не распространяется на продажу абонементов, но при покупке билетов на отдельно взятый матч будет действовать скидка в 30%.

Дети до семи лет (включительно), не занимая отдельного места, в сопровождении родителей могут посетить игру без покупки отдельного билета. Кроме того, вход будет бесплатным для людей с ограниченными возможностями в инвалидных колясках и их сопровождающих.

Свою первую игру в 2023 году сборная Латвии проведёт 22 марта, сыграв на выезде проверочный матч против сборной Ирландии. 28 марта сборная Латвии начнёт отборочный турнир на Евро-2024 выездным матчем против команды Уэльса.

Обладатели первых двух мест в каждой группе получат право на участие в финальном турнире Евро-2024, который пройдёт в Германии.

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