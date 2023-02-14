"Как клеймо": украинская легкоатлетка о фото с россиянкой Ласицкене

После появления фотографии с Ласицкене на украинскую прыгунью в высоту обрушилась волна критики в соцсетях. Сама спортсменка объясняла, что после попадания в число призёров на Олимпиаде ей хотелось "обнять весь мир".

"Тогда вышло так, что сначала я не хотела подходить к ней [Ласицкене], я ещё подумала об этом. Но потом фотографы нас позвали, чтобы мы втроём [призёрки Олимпиады] сделали фото, но австралийка [Никола Макдермотт] переобувалась. Я уже с флагом была, и Маша поздравила. И нас сфотографировали, и всё разлетелось. И я подумала: "Куда я вляпалась?", - сказала Магучих в интервью для YouTube-канала "Бомбардир".

По её словам, пережить волну критики ей помогла поддержка семьи и тренера.

"Благодаря поддержке семьи, тренера, людей я это выдержала и просто извлекла урок, что вот такое случается, надо быть более стойкой. Когда меня сейчас спрашивают о фотографии, я думаю: "Зачем? Было и было". Я знаю, что у меня это в жизни как клеймо. Я активно поддерживаю Украину, выступаю за Украину и поднимаю наш флаг. Я помогаю ВСУ, перевожу деньги, но не освещаю это", - сказала легкоатлетка.

На Олимпиаде-2020 в Токио Магучих выиграла бронзу с результатом 2,00 метра. Ласицкене стала Олимпийской чемпионкой, покорив планку на высоте 2,04 метра.