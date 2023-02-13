Пн, 13.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Полиция задержала мужчину, который под гитару пел про "воров в Сейме"

rus.tvnet.lv
Полиция задержала мужчину, который под гитару пел про "воров в Сейме"
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Lita Millere/LETA

Государственная полиция начала два административных процесса против мужчины, который сегодня утром протестовал возле Сейма.

Агентство LETA сообщает, что этот человек громко пел о "ворах в Сейме", сопровождая пение игрой на гитаре, и пытался убежать от полиции.

В полиции подтвердили задержание мужчины и то, что были заведены два процесса об административных нарушениях в связи с неразрешенной деятельностью в защитной полосе объектов Сейма и  неподчинением законным требованиям сотрудников полиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх