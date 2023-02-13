Полиция задержала мужчину, который под гитару пел про "воров в Сейме"

Агентство LETA сообщает, что этот человек громко пел о "ворах в Сейме", сопровождая пение игрой на гитаре, и пытался убежать от полиции.

В полиции подтвердили задержание мужчины и то, что были заведены два процесса об административных нарушениях в связи с неразрешенной деятельностью в защитной полосе объектов Сейма и неподчинением законным требованиям сотрудников полиции.