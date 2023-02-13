Государственная полиция начала два административных процесса против мужчины, который сегодня утром протестовал возле Сейма.
Полиция задержала мужчину, который под гитару пел про "воров в Сейме"
Полиция задержала мужчину, который под гитару пел про "воров в Сейме"
Агентство LETA сообщает, что этот человек громко пел о "ворах в Сейме", сопровождая пение игрой на гитаре, и пытался убежать от полиции.
В полиции подтвердили задержание мужчины и то, что были заведены два процесса об административных нарушениях в связи с неразрешенной деятельностью в защитной полосе объектов Сейма и неподчинением законным требованиям сотрудников полиции.
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