НАТО необходимо увеличить производство боеприпасов, поскольку Украина использует их значительно больше, чем альянс может произвести при имеющихся мощностях, и это приводит к истощению запасов, заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг: новая атака России в Украине уже началась
"Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и опустошает запасы союзников, - сказал журналистам Столтенберг. - Нынешний уровень потребления вооружения в Украине значительно выше, чем наш нынешний производственный темп. Это создает напряжение для наших оборонных отраслей".
Столтенберг признал, что НАТО сталкивается с проблемой, так как нынешнее время ожидания крупнокалиберного вооружения выросло с 12 до 28 месяцев.
Однако он выразил уверенность, что благодаря предпринятым до сих пор шагам страны-члены НАТО "находятся на пути, который позволит нам как продолжать поддерживать Украину, так и пополнять свои запасы".
Столтенберг также сообщил, что новая атака России на Украину уже началась.
Глава НАТО также добавил, что между союзниками продолжается дискуссия о требованиях Украины по отправке современных истребителей.
Он отметил, что основное внимание уделяется своевременной поставке необходимого оружия украинским войскам и выполнению обязательств, уже взятых на себя союзниками.
"Очевидно, что мы участвуем в логистической гонке, - сказал Столтенберг. - Боеприпасы, топливо и запасные части должны попасть в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизни".
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