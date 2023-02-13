Столтенберг: новая атака России в Украине уже началась

"Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и опустошает запасы союзников, - сказал журналистам Столтенберг. - Нынешний уровень потребления вооружения в Украине значительно выше, чем наш нынешний производственный темп. Это создает напряжение для наших оборонных отраслей".

Столтенберг признал, что НАТО сталкивается с проблемой, так как нынешнее время ожидания крупнокалиберного вооружения выросло с 12 до 28 месяцев.

Однако он выразил уверенность, что благодаря предпринятым до сих пор шагам страны-члены НАТО "находятся на пути, который позволит нам как продолжать поддерживать Украину, так и пополнять свои запасы".

Столтенберг также сообщил, что новая атака России на Украину уже началась.

Глава НАТО также добавил, что между союзниками продолжается дискуссия о требованиях Украины по отправке современных истребителей.

Он отметил, что основное внимание уделяется своевременной поставке необходимого оружия украинским войскам и выполнению обязательств, уже взятых на себя союзниками.

"Очевидно, что мы участвуем в логистической гонке, - сказал Столтенберг. - Боеприпасы, топливо и запасные части должны попасть в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизни".