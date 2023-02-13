Началась рабочая неделя. И у нас сразу множество новостей - как местных, так и международных. Обо всем, что произошло в понедельник, 13 февраля, можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 13 февраля ⟩ Правописание слова "гривна", строительство Rail Baltica и планы о перевороте в Молдове
Новости Латвии:
Чтобы избежать ненужных очередей, первыми сдавать языковой тест следовало бы тем гражданам России, у которых истек срок действия вида на жительство (ВНЖ), сказал министр внутренних дел Марис Кучинскис в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Латвия должна быть способна нанести ответный удар и задержать противника как можно быстрее в самом начале конфликта, поскольку географическая глубина страны не позволит проводить длительные операции, сказал порталу Министерства обороны sargs.lv будущий командир Земессардзе Каспар Пуданс.
Комиссия экспертов латышского языка Центра государственного языка рекомендует называть национальную валюту Украины на латышском языке hrivna, а не grivna, как это было ранее.
С сегодняшнего дня начинается реализация проектов по интеграции железнодорожной магистрали Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги стоимостью 28 млн евро, сообщил ранее руководитель проектов по строительству управления развития общественной инфраструктуры Рижской думы Гатис Узуленьш.
Государственная полиция начала два административных процесса против мужчины, который сегодня утром протестовал возле Сейма.
Читатель портала TVNET прислал фотографии, на которых видно, как у автомобиля Rolls-Royce класса люкс в самом сердце Риги закончилось горючее.
За рубежом:
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в разрушении Украины, пишет EurActiv.
Близкий к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone опубликовал еще одно видео, на котором, предположительно, запечатлено убийство кувалдой сдавшегося в плен украинским военным наемника частной военной компании. Ранее этот же канал публиковал ролик с внесудебной казнью бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина.
Россия планирует в Молдове организовать государственный переворот, в понедельник на пресс-брифинге сказала президент Республики Молдова Майя Санду.
Американские военные сбили еще один неопознанный летающий объект, на этот раз около озера Гурон недалеко от канадской границы. Это уже четвертый подобный инцидент с начала февраля.
10 февраля российский режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию "Письма для Лии" в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой, чей последний спектакль "Игра в джин" был убран из репертуара театра "Современник".
Агрессивных водителей можно встретить на каждом углу - кто-то превышает скорость, кто-то не включает поворотник, и так можно продолжать бесконечно. Однако в Польше водитель Audi совершил крайне опасный обгон.
В Бразилии мужчина получил смертельные ранения, приблизившись к аппарату магнитно-резонансной томографии с заряженным пистолетом.
Хорватию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" будет представлять группа Let 3 с песней Mama ŠČ ("Мама ШЧ").
Интересное чтиво:
Андрей Стариков - 31-летний гражданин Латвии, который уже долгое время живет в России. Он удобно устроился в финансируемых Кремлем СМИ. Преподнося себя как экономиста и политического аналитика, он часто делится своим мнением в передачах российского и белорусского телевидения. Там он очерняет страны Балтии, прославляет Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также призывает поставить точку на "преступном режиме Владимира Зеленского". Онлайн-журнал KLIK продолжает серию статей "Граждане Латвии - друзья Кремля" рассказом об Андрее Старикове.
11 февраля в конкурсе Supernova победила группа Sudden Lights с песней Aijā. RUS TVNET рассказывает, кого на этот раз Латвия решила отправить на "Евровидение".
Одним из крупных городов Турции, который погрузился в хаос из-за землетрясений, является Адана с населением более двух миллионов человек. Проживающая в этом городе эстонка Синди критикует как посольство Эстонии в Анкаре, так и местные власти.
Власти Беларуси объявили о масштабной программе возвращения соотечественников, бежавших из страны после начавшихся в 2020 году массовых репрессий. Решать, кто может вернуться и не понести при этом наказание за участие в демонстрациях, будет комиссия во главе с генпрокурором; ее большая часть - это силовики и пропагандисты. Эксперты объясняют такую неожиданную идею нехваткой высококвалифицированных кадров. Сами эмигранты предложение властей считают издевательством: преследования инакомыслящих здесь идут в ежедневном режиме.
Эта зима стала одной из самых холодных за десятилетия для стран Центральной Азии, обострив накопившиеся проблемы энергетического сектора. Устаревшая инфраструктура - одна из причин, по которым система оказалась на грани коллапса. Структурные реформы обойдутся недешево, и эксперты предупреждают, что это не последняя проблемная зима для региона.
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