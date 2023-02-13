Главное за 13 февраля ⟩ Правописание слова "гривна", строительство Rail Baltica и планы о перевороте в Молдове

За рубежом:

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в разрушении Украины, пишет EurActiv.

Близкий к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone опубликовал еще одно видео, на котором, предположительно, запечатлено убийство кувалдой сдавшегося в плен украинским военным наемника частной военной компании. Ранее этот же канал публиковал ролик с внесудебной казнью бойца ЧВК "Вагнер" Евгения Нужина.

Россия планирует в Молдове организовать государственный переворот, в понедельник на пресс-брифинге сказала президент Республики Молдова Майя Санду.

Американские военные сбили еще один неопознанный летающий объект, на этот раз около озера Гурон недалеко от канадской границы. Это уже четвертый подобный инцидент с начала февраля.

10 февраля российский режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию "Письма для Лии" в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой, чей последний спектакль "Игра в джин" был убран из репертуара театра "Современник".

Агрессивных водителей можно встретить на каждом углу - кто-то превышает скорость, кто-то не включает поворотник, и так можно продолжать бесконечно. Однако в Польше водитель Audi совершил крайне опасный обгон.

В Бразилии мужчина получил смертельные ранения, приблизившись к аппарату магнитно-резонансной томографии с заряженным пистолетом.

Хорватию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" будет представлять группа Let 3 с песней Mama ŠČ ("Мама ШЧ").

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