"Он всю жизнь сидел". Что известно о наемнике ЧВК “Вагнер” из нового видео с "казнью кувалдой"

На записи Якущенко говорит, что, "находясь на передке", понял: это не его война. Он утверждает, что якобы шел по улице в городе Днепр и получил удар по голове, после чего очнулся в подвале, где снят ролик. "Мне сказали, что меня будут судить", - говорит Якущенко. После этого неизвестный наносит ему удар по голове. Этот момент в ролике заблерен. На размытой картинке видно, как после удара Якущенко откидывается на пол, а палач как будто добивает его.

Происходящее на видео очень напоминало другой аналогичный ролик, опубликованный в ноябре прошлого года. На нем было снято, как кувалдой забивают экс-заключенного Евгения Нужина, который тоже попал в украинский плен и после был обменян (хотя на записи он говорит, что был похищен в Киеве). О судьбе Нужина ничего неизвестно до сих пор.

Достоверность происходящего с Якущенко вызвала сомнения у некоторых СМИ. В отличие от видео убийства Нужина, в соцсетях доступна только "размытая" концовка "казни" Якущенко. Журналист "Медиазоны" (издание признано властями России "иностранным агентом") Давид Френкель, изучивший ее, заметил явные нестыковки: