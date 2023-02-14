Washington Post: США предупредили Украину, что в войне настал решающий момент

По мнению представителей Белого дома, весной Россия, вероятно, начнет наступление, тогда как Украина может перейти в контраступление, чтобы отбить утраченные территории, и вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо обеспечить как можно большие успехи на поле боя, пока они получают высокие объемы западной помощи.

Военные аналитики США считают, что ВСУ тратят большие ресурсы на защиту Бахмута в Донецкой области, однако, по мнению аналитиков, нереально одновременно удерживать Бахмут и начинать большое контрнаступление для возврата более важной, по мнению США, территории, отмечает Русская служба ВВС.

По словам источников Washington Post, что если Украина будет вести бои везде, куда РФ направляет свои войска, то это будет работать на руку российским властям.

Издание пишет, что обеспечивать поддержку Украины станет сложнее с политической точки зрения, когда закончится действие нынешнего пакета помощи, одобренного Конгрессом США. Сейчас администрация Байдена работает с конгрессом над тем, чтобы выделить Украине помощь в размере 10 миллиардов долларов. Возможно, о новом пакете помощи объявят 24 февраля, в годовщину российского вторжения, вместе с новыми санкциями против России.