СМИ: Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает "Матч ТВ". Официального подтверждения данная информация пока не получила.

Сообщается, что первую ампутацию на руке Романа Костомарова врачи провели ещё на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать его жизни.

Костомаров находится в реанимации с 10 января, он был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ. У фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз, из-за чего были ампутированы стопы.

8 февраля бывшему фигуристу исполнилось 46 лет.

Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трёхкратными чемпионами Европы (2004, 2005, 2006).

В 2022 году Костомаров поддержал российское вторжение в Украину.