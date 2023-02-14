Левитс выступит перед депутатами Европарламента; Мурниеце едет в Брюссель

Ожидается, что Левитс обратится к депутатам с речью о европейских ценностях, месте Украины в Европе и ответственности России за совершенные преступления.

Председатель Европарламента ранее отметила, что Латвия с первого дня войны была лидером и своей поддержкой помогала формировать политику Европейского союза.

Мурниеце примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе

Сегодня и завтра министр обороны Латвии Инара Мурниеце примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины, усиление политики сдерживания и обороны альянса, а также предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Для обсуждения текущей ситуации в Украине сегодня министры обороны стран НАТО встретятся с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, а также примут участие в заседании контактной группы по обороне Украины.

Латвия вместе с другими членами НАТО продолжает оказывать военную помощь вооруженным силам Украины. С начала войны поддержка оборонной промышленности Латвии защитникам Украины достигла 1% валового внутреннего продукта Латвии, что поставило нашу страну в число лидеров среди сторонников Украины по соотношению оказываемой помощи к ВВП.

Страны НАТО оказывают гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украине. За последние месяцы в Латвии также прошли обучение более 350 украинских военных. В этом году планируется обучить примерно 2000 украинских военных.