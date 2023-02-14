Кадры разгромленной российской колонны - что произошло под Угледаром?

Каковы потери

По кадрам видеозаписи блогеры и активисты OSINT насчитали 31 единицу бронетехники, которая осталась на поле под Угледаром. В том числе более 10 танков.

О состоянии машин судить по этим кадрам сложно. Вероятно, часть была уничтожена, но возможно, что некоторые танки и бронемашины могли быть только подбиты, подлежат ремонту и восстановлению. Не исключено также, что некоторые машины могли быть оставлены экипажами.

Возможно, эти боевые машины - лишь часть потерь в ходе боев за Угледар. В воскресенье новостные сайты сообщали со ссылкой на OSINT-группу Oryx, которая на основе открытых источников ведет подсчет уничтоженной бронетехники с обеих сторон конфликта, что с 8 по 10 февраля под Угледаром и Авдеевкой Россия якобы потеряла 103 единицы бронетехники, включая 36 танков. Минобороны России не комментировало эти утверждения. Потери ВСУ, по тем же данным, составили 20 единиц, включая два танка.

Данных и числе погибших в этом бою под Угледаром нет. Минобороны Британии в воскресной сводке своей военной разведке предположило, что "за последние две недели Россия, вероятно, понесла самые большие потери с первой недели вторжения в Украину".

Британское военное ведомство при этом опирается на данные министерства обороны Украины и отмечает, что не может проверить их. Тем не менее, британские военные аналитики считают, что тенденции, которые иллюстрируют утверждения украинской стороны, "скорее всего, точны".