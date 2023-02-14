Рейтинг ⟩ Кто претендует на "Золотой мяч"?

Первое место в рейтинге занимает нападающий "ПСЖ" Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Отметим также, что нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда впервые включили в этот список - он вошёл в топ-10.

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("ПСЖ", в предыдущей версии рейтинга занимал то же место) 2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", остался на том же месте) 3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", остался на том же месте) 4. Роберт Левандовски ("Барселона", ранее - 5-й) 5. Неймар ("ПСЖ", ранее - 4-й) 6. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", впервые попал в рейтинг) 7. Винисиус Жуниор ("Реал", ранее - 6-й) 8. Хвича Кварацхелия ("Наполи", ранее - 10-й) 9. Виктор Осимхен ("Наполи", впервые попал в рейтинг) 10. Джамал Мусиала ("Бавария", ранее - 12-й)

Месси - рекордсмен по количеству "Золотых мячей", на счету 35-летнего игрока семь таких наград. В 2022 году звания лучшего футболиста мира был удостоен нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.