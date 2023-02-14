"Проект": Для Путина построена сеть секретных железных дорог

Как следует из материала, неподалеку от резиденции Путина на Валдае в Новгородской области находится охраняемая железнодорожная станция с вертолетной площадкой. Журналист "Проекта" обнаружил ее осенью 2022 года на территории Валдайского национального парка рядом с деревней Долгие Бороды. Судя по спутниковым снимкам, которые изучило издание, станцию и железную дорогу для Путина на Валдае построили в 2019 году. Их используют исключительно для передвижений президента, рассказали "Проекту" трое местных жителей.

Подмосковье и Краснодарский край

Железнодорожная станция возле резиденции Путина в Ново-Огарево в Московской области была построена в 2015 году, свидетельствуют спутниковые снимки. Станция находится в 400 метрах от резиденции. Землю под нее изъяли из частной собственности по решению Дмитрия Медведева, который тогда возглавлял правительство РФ. Станция скрыта за высоким забором.

Между тем в 2017 году в Сочи возле резиденции президента "Бочаров ручей" была построена железнодорожная платформа и тупиковая ветка, которая скрыта забором от путей, по которым ходят электрички, добавила команда "Проекта".

Путин на бронепоезде