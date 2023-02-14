Стрельба в Университете штата Мичиган: погибли три человека

Вечером в понедельник, 13 февраля, стрелок открыл огонь в холле университета, после чего стрельба повторилась в другом месте университетского городка.

Пятеро пострадавших были доставлены в больницу, некоторые из них получили тяжелые, опасные для жизни ранения.

Спустя несколько часов поисков стрелок был найден мертвым, согласно информации полиции, он покончил с собой.

43-летний мужчина, насколько известно, ни коим образом не был связан с университетом, информации о его мотивах пока что нет.

Университет штата Мичиган - крупное учебное заведение, в котором числятся 50 тысяч студентов. Он находится в городе Ист-Лансинг примерно в 112 километрах к северо-западу от Детройта и занимает площадь в 21 квадратный километр.