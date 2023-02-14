Британская разведка: силам РФ отдан приказ наступать по большей части направлений

Как указывают британские военные эксперты, несмотря на то, что вооруженные силы РФ получили приказ наступать в большинстве секторов фронта, однако они не имеют достаточной наступательной боевой мощи на каком-либо направлении, чтобы достигнуть значительного эффекта.

Согласно данным британской разведки, Россия, вероятно, попытается отыграть территории, которые украинская армия освободила в ходе контрнаступлений с сентября по ноябрь 2022 года.

В феврале прошлого года, начиная полномасштабное вторжение в Украину, российская армия атаковала одновременно по девяти разным направлениям. По этой причине у российских войск практически сразу же начались проблемы с логистикой.

Согласно последним данным украинской и западной разведки, в данный момент в Украине находятся порядка 300 000 российских военнослужащих, что почти в два раза больше, чем в начале вторжения год назад.

Ожидают массированных атак в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Украины Сергей Гайдай заявил, что местные власти в ближайшие дни ожидают массированные атаки российских войск, которые, по его словам, имеют приказ выйти на административные границы Луганской области, сообщает Русская служба ВВС.

По его словам, российские войска уже стянули туда большое количество живой силы и техники.

"Уже сейчас фиксируем увеличение количества обстрелов, как артиллерийских, так и авиа", - сообщил Гайдай.