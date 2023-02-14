До сих пор не получено госфинансирование на проведение ЧМ по хоккею в Риге

В свою очередь, государственное финансирование в размере 500 000 евро на оплату лицензии и 250 000 евро на оплату конгресса IIHF до сих пор не выделено.

В прошлом году из-за вторжения России в Украину Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Россию права провести чемпионат мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге, а позже было подтверждено, что чемпионат будут принимать Рига и финский город Тампере. Чемпионат пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.