Средства на финансирование чемпионата мира по хоккею 2023 года из государственного бюджета Латвии ещё не поступили, сообщил во вторник подкомисcии по спорту парламентской комиссии по образованию, культуре и науке член правления ООО Hokeja akadēmija, организатор Рижского группового турнира мастеров Эдгар Бунцис.
До сих пор не получено госфинансирование на проведение ЧМ по хоккею в Риге
Бюджет запланированного в Риге турнира составит неполные 8 млн евро. Из них 570 000 евро планируется профинансировать из средств Рижского самоуправления, а 550 000 евро предоставят официальные спонсоры Латвийского оргкомитета.
В свою очередь, государственное финансирование в размере 500 000 евро на оплату лицензии и 250 000 евро на оплату конгресса IIHF до сих пор не выделено.
Остальные доходы в размере 6 121 580 евро планируется получить от продажи билетов.
В прошлом году из-за вторжения России в Украину Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Россию права провести чемпионат мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге, а позже было подтверждено, что чемпионат будут принимать Рига и финский город Тампере. Чемпионат пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.
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