Финский нападающий "Венеции" Йоэль Похьянпало после матча 24-го тура итальянской Серии В против команды СПАЛ не сразу ушёл в подтрибунное помещение, а остался на поле и выпил пива с болельщиками.
ВИДЕО ⟩ Финский футболист выпил пива с фанатами прямо на поле
Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Венеции". Форвард хозяев Йоэл Похьянпало, отдавший две результативные передачи, после игры принял стакан пива от болельщиков у трибуны и выпил, отпраздновав с ними победу команды.
Pohjanpalo with birroccio straight after the match @VeneziaFC_IT @VeneziaFC_EN #VeneziaSPAL pic.twitter.com/uPZybcFNXO— Alex._.Grove (@Alex__Grove) February 11, 2023
28-летний Похьянпало ранее выступал за "Байер", "Унион", "Гамбург", "Фортуну". Он перешёл в итальянскую команду летом 2022 года, подписав контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на два сезона. На его счету также 59 матчей в составе сборной Финляндии.
"Венеция" в 24 матчах Серии В набрала 27 очков и занимает в турнирной таблице второго дивизиона Италии 13-е место.
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