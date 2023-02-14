ВИДЕО ⟩ Финский футболист выпил пива с фанатами прямо на поле

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Венеции". Форвард хозяев Йоэл Похьянпало, отдавший две результативные передачи, после игры принял стакан пива от болельщиков у трибуны и выпил, отпраздновав с ними победу команды.

28-летний Похьянпало ранее выступал за "Байер", "Унион", "Гамбург", "Фортуну". Он перешёл в итальянскую команду летом 2022 года, подписав контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на два сезона. На его счету также 59 матчей в составе сборной Финляндии.

"Венеция" в 24 матчах Серии В набрала 27 очков и занимает в турнирной таблице второго дивизиона Италии 13-е место.