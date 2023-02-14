Использование мобилизованных солдат вряд ли создаст достаточный атакующий потенциал России для крупномасштабной и быстрой механизированной атаки, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
ISW: у мобилизованных россиян нет опыта успешного наступления
В связи с потерями, понесенными под Угледаром, российским войскам в третий раз придется проводить доукомплектование 155-й бригады морской пехоты, напоминает ISW.
По словам украинских военных, до поражения под Угледаром в составе 155-й бригады морской пехоты насчитывалось 5000 человек.
По словам одного из военнослужащих 155-й бригады, 80-90% состава были мобилизованными.
"Использование Россией призывников, которые не могут выполнять боевые задачи, такие как обнаружение минных полей, указывает на то, что у мобилизованных нет боевого опыта, необходимого для успешного проведения механизированной атаки", - говорит ISW.
"Считается, что мобилизованные прошли ограниченную индивидуальную подготовку и им не хватает сплоченности, профессиональной подготовки и опыта, необходимых для проведения крупномасштабных наступательных операций", - указывает ISW.
"Россия может перебросить к Угледару дополнительные мобилизованные части, которые могли бы обеспечить адекватное прикрытие или наступательные операции, направленные на истощение противника. Но вряд ли они станут эффективными механизированными частями, способными вести успешные наступательные операции", - заявляет ISW.
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