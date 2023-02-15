"ПСЖ" с Месси проиграл "Баварии"

Милан - Тоттенхэм 1:0

Матч прошёл на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Миланцы открыли счёт в игре на 7-й минуте - отличился Браим Диас. Последовал длинный заброс к штрафной "Тоттенхэма", где Тео Эрнандес принял мяч и пробил по воротам Фрейзера Форстера. Голкипер отразил удар, но Диас набежал и со второй попытки затолкал мяч в сетку.

Отметим, что до этой игры за всю историю очных встреч "Милан" ни разу не смог выиграть у "Тоттенхэма" - 2 ничьи и 4 поражения. Ответный матч состоится 8 марта.

ПСЖ - Бавария 0:1

В другом матче игрового дня "Бавария" на выезде одолела "ПСЖ". Матч прошёл на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершился со счётом 1:0 в пользу мюнхенцев. На 54-й минуте отличился Кингсли Коман, который забил гол в ворота своей бывшей команды.

После 70-й минуты "ПСЖ" стал активно создавать опасные моменты и забил два гола, которые были отменены из-за офсайда. В добавленное арбитром время за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник мюнхенцев Бенжамен Павар. "Бавария" продлила серию без поражений до 20 матчей.

Отметим, что полузащитник "ПСЖ" Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории, попавшим в стартовый состав на матч плей-офф Лиги чемпионов. Игрок дебютировал в плей-офф турнира в возрасте 16 лет и 343 дней. Ответная игра между командами пройдёт 8 марта в Мюнхене.

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт в Стамбуле 10 июня на "Олимпийском стадионе имени Ататюрка".