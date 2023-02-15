Женская версия Кашерса и Яниса: латвийские фитнес-тренеры о бисексуальности и свадьбе

Сендия говорит: "Наверное, это называется любовью всей жизни. Это величайший подарок, который не имеет ничего общего с полом".

Дамы также поделились рассказами о том, как отреагировали их семьи.

"Когда мы сошлись, мы сообщили об этом семьям. Я рассказала брату, он сказал - да, круто! У меня нет отца, но у меня самая замечательная мама. Ей нужно было время, чтобы понять, что у меня будет не принц на белом коне, а принцесса. Но сейчас она меня очень поддерживает", - говорит Сендия.

Дануте также делится своей историей: "Я позвонила, сказала папе. Он сказал, что ему надо подумать. Потом перезвонил и говорит: "Если ты счастлива, значит, все хорошо!". Сейчас мы ходим в гости как к моим родным, так и к родным Сендии.

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