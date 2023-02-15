Латвийские фитнес-тренеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме сообщили, что поженятся этой осенью. Дамы поделились своей историей любви с изданием Privātā Dzīve.
Женская версия Кашерса и Яниса: латвийские фитнес-тренеры о бисексуальности и свадьбе
Сендия подчеркивает в начале разговора: "Чтобы люди поняли правильно, хочу сразу сказать, что мы не лесбиянки, а бисексуальны".
Сендия и Дануте ранее состояли в отношениях с мужчинами.
"Раньше я даже представить себе не могла, что буду с женщиной. Сначала мы были лучшими друзьями. Потом постепенно стали подстраиваться друг под друга.
Пока чувства не взяли верх над здравым смыслом и мы не обнаружили, что не можем жить друг без друга", - признается Сендия.
"Кажется, эти чувства появились у нас обеих одновременно. Мы поговорили и на следующий день с высоко поднятой головой пошли вместе на работу в спортклуб. Мы рассказали коллегам, которые сначала смотрели на нас с отвисшей челюстью. Но мы не переживали, мы завоевали свое место. С тех пор мы все время вместе. Последние полгода мы также были открыты для публики - публиковали совместные фото и видео в социальных сетях.
Мы как женская версия Кашерса и Яниса. Мы не знаем их лично, но переписываемся, консультируемся по поводу организации свадьбы".
Сендия говорит: "Наверное, это называется любовью всей жизни. Это величайший подарок, который не имеет ничего общего с полом".
Дамы также поделились рассказами о том, как отреагировали их семьи.
"Когда мы сошлись, мы сообщили об этом семьям. Я рассказала брату, он сказал - да, круто! У меня нет отца, но у меня самая замечательная мама. Ей нужно было время, чтобы понять, что у меня будет не принц на белом коне, а принцесса. Но сейчас она меня очень поддерживает", - говорит Сендия.
Дануте также делится своей историей: "Я позвонила, сказала папе. Он сказал, что ему надо подумать. Потом перезвонил и говорит: "Если ты счастлива, значит, все хорошо!". Сейчас мы ходим в гости как к моим родным, так и к родным Сендии.
Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!