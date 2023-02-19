ВИДЕО ⟩ "Я - гей". Игрок сборной Чехии совершил каминг-аут

Янкто стал одним из первых футболистов, выступающих на высоком уровне, который публично заявил о своей гомосексуальности.

"Привет, меня зовут Якуб Янкто. Как и у всех, у меня есть сильные и слабые стороны. У меня есть семья, друзья, работа, которую я выполняю по мере своих возможностей с преданностью своему делу, профессионализмом и страстью. Я хочу жить на свободе. Без страха. Без ущерба. Без насилия. Но с любовью. Я - гей, и не хочу больше прятаться", - заявил он.

"Арсенал", "Барселона", "Севилья", "Боруссия", "Челси", "Аякс", "Ювентус" и целый ряд других известных клубов поддержали поступок игрока, оставив в комментариях к данной новости символ радуги, сердца и слова поддержки.

27-летний Янкто выступает за пражскую "Спарту" на правах аренды из "Хетафе".

Пражский клуб отреагировал на поступок своего игрока: "С недавнего времени Якуб Янкто открыто говорил о своей сексуальной ориентации с руководством клуба, тренером и партнёрами по команде. Всё остальное касается его личной жизни. У нас нет к нему вопросов, а у него есть наша поддержка".

Ранее полузащитник играл в Италии за "Удинезе", "Асколи" и "Сампдорию". Янкто защищает цвета сборной Чехии с 2017 года. За это время он провёл за команду 45 матчей и забил четыре мяча.