Стало известно, когда латвийский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Чижов проведёт свой следующий бой в одной из ведущих бойцовских организаций в мире PFL (Professional Fighters League).
Известна дата следующего поединка латвийского бойца Чижова
Свой следующий бой 25-летний Чижов проведёт 8 июля, начав выступления в европейском турнире лёгкого дивизиона PFL (до 70,3 кг).
Соперник Чижова определится в ходе жеребьёвки, которая пройдёт позже. Кроме латвийского бойца на титул чемпиона в лёгком весе и приз в размере 100 тысяч долларов претендуют:
- Конор Хьюз (Великобритания, 6-0)
- Гейсим Деруш (Франция, 6-2)
- Раду Максим (Италия, 10-2)
- Акойдан Дюк (Испания, 17-4)
- Джон Митчелл (Ирландия 5-1)
- Якуб Кашуба (Польша, 8-0)
- Диллан Тьюк (Ирландия, 5-3)
Победитель определится по принципу плей-офф.
8 июля в Берлине пройдут бои первого раунда. Их победители встретятся в полуфинале, а в конце года в финале определится победитель турнира, который примет участие в знаменитом бойцовском турнире "PFL плей-офф", победитель которого получит приз в размере одного миллиона долларов и звание чемпиона в конкретном дивизионе.
Чижов дебютировал в PFL в августе 2022 года, одержав яркую победу над представителем Палестины Омаром Хуссейном.
За время своей профессиональной карьеры Чижов одержал 10 побед и потерпел одно поражение.
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