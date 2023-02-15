Известна дата следующего поединка латвийского бойца Чижова

Свой следующий бой 25-летний Чижов проведёт 8 июля, начав выступления в европейском турнире лёгкого дивизиона PFL (до 70,3 кг).

Соперник Чижова определится в ходе жеребьёвки, которая пройдёт позже. Кроме латвийского бойца на титул чемпиона в лёгком весе и приз в размере 100 тысяч долларов претендуют:

Конор Хьюз (Великобритания, 6-0)

Гейсим Деруш (Франция, 6-2)

Раду Максим (Италия, 10-2)

Акойдан Дюк (Испания, 17-4)

Джон Митчелл (Ирландия 5-1)

Якуб Кашуба (Польша, 8-0)

Диллан Тьюк (Ирландия, 5-3)

Победитель определится по принципу плей-офф.

8 июля в Берлине пройдут бои первого раунда. Их победители встретятся в полуфинале, а в конце года в финале определится победитель турнира, который примет участие в знаменитом бойцовском турнире "PFL плей-офф", победитель которого получит приз в размере одного миллиона долларов и звание чемпиона в конкретном дивизионе.

Чижов дебютировал в PFL в августе 2022 года, одержав яркую победу над представителем Палестины Омаром Хуссейном.

За время своей профессиональной карьеры Чижов одержал 10 побед и потерпел одно поражение.