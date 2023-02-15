Украинские олигархи: динозавры, время которых уходит?

Списывать со счетов олигархов рано?

Олигархи в значительной степени потеряли ресурсы для влияния на украинскую политику, признал в разговоре с DW эксперт ЦЭС Дмитрий Горюнов. "Инвестиции в политику станут менее актуальными", - говорит он. И надеется, что "антиолигархический" закон заставит крупный бизнес отказаться от медийных ресурсов или от участия в политической жизни. При этом Горюнов не питает иллюзий: для полного избавления от влияния олигархов на украинскую политику сделано мало: "Пока у них есть еще активы, они будут делать все, чтобы их защитить или приумножить".

Олигархи традиционно используют судебную систему в борьбе за свои интересы, подтверждают и аналитики ЦЭС. В частности, начиная с 2014 года Антимонопольный комитет наложил из-за злоупотребления монопольным положением штрафы более чем в 200 млн долларов на компании Рината Ахметова, а также по несколько десятков миллионов на компании Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа. Однако все эти штрафы обжалуются в судах, и до сих пор ни один из них не был уплачен, констатируют в ЦЭС.

Вопросы рентабельности бизнеса

Дмитрий Горюнов считает, что среди важнейших направлений для политического лоббирования со стороны Рината Ахметова в будущем, вероятно, будет оставаться вопрос ренты на добычу железной руды: "У Ахметова остаются два крупных горно-обогатительных комбината, которые, согласно отчетности за 2021 год, принесли несколько миллиардов долларов чистой прибыли".