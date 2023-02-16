"Боруссия" обыграла "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия Дортмунд - Челси 1:0

Матч прошёл на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Первый тайм команды завершили без голов. Единственный опасный момент случился на 38-й минуте, когда игрок "Челси" Жоау Феликс пробил в перекладину. На 63-й минуте "Боруссия" реализовала одну из своих контратак - нападающий хозяев Карим Адейеми пронёсся по всей половине поля лондонцев, обыграл сначала Энцо Фернандеса, затем голкипера Кепу Аррисабалагу, после чего точно пробил по пустым воротам.

В оставшиеся минуты синие пытались реализовать свои многочисленные моменты и изменить ход встречи, но дортмундцы смогли устоять перед настиком игроков Грэма Поттера. Ответная встреча в Лондоне состоится 7 марта.

Брюгге - Бенфика 0:2

В другом матче игрового дня "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге". Матч прошёл на стадионе "Ян Брейдель" и завершился со счётом 2:0 в пользу португальской команды.

На 51-й минуте Жоау Мариу открыл счёт, реализовав пенальти. За две минуты до конца основного времени Давид Нерес укрепил преимущество команды Роджера Шмидта. Отметим, что португальский клуб нанёс по ходу этой встречи 14 ударов по воротам соперника, бельгийцы же в свой актив записали лишь 4 удара.

Напомним, днём ранее в первом матче 1/8 финала "ПСЖ" дома потерпел поражение от мюнхенской "Баварии" (0:1), а "Милан" с таким же счётом обыграл "Тоттенхэм" (1:0). Ответные игры этих пар пройдут 8 марта.