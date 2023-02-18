Болотник: "Хочу, чтобы во время боя ему было настолько тяжело, чтобы он отказался со мной боксировать"

- Победа над Ричардсом приблизит тебя к более именитому сопернику или Ричардс получит реванш?

- У меня есть два желания. Хочется, чтобы он во время боя отказался со мной боксировать, настолько бы ему было тяжело. А второе - чтобы после этого боя он даже не захотел выйти со мной в ринг второй раз, настолько бы ему было тяжело и плохо.

- Сын вряд ли будет смотреть твой бой, но он уже в курсе, что папа боксёр? Спрашивает ли, откуда синяки?

- Сын ещё маловат, чтобы что-то говорить и понимать. Хотя нет, я вообще очень удивлён, как дети быстро развиваются и как они быстро всё понимают. Моему сыну год и два месяца, и он уже очень хорошо понимает, как манипулировать, как раздражать, как веселить... Он у нас очень сообразительный. Это, скорее всего, в жену. В меня сильный. Когда вырастет, обязательно узнает, что его папа боксёр и это круто. Мы смотрели по телевизору бои. Ему не всегда нравится. Я рад, что, надеюсь, боксёр у нас в семье будет один, а он пойдёт в другое русло.

32-летний Болотник за время своей карьеры выиграл 19 из 26 боёв (8 нокаутом). Свой последний поединок он провёл в апреле прошлого года, одолев хорвата Хрвое Сепа, для которого это поражение стало первым в карьере. 32-летний Ричардс за свою профессиональную карьеру провёл 21 бой, из которых выиграл 17, проиграл три и один завершился вничью. Что касается главного поединка вечера, то в нём сойдутся экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и американец Джермейн Франклин.