Латвийский боксёр Ричард Болотник свой следующий поединок проведёт 1 апреля на арене O2 в Лондоне. В разговоре с RUS TVNET Болотник рассказал о том, как проходит подготовка к бою и есть ли у него стресс из-за поединка в гостях.
Болотник: "Хочу, чтобы во время боя ему было настолько тяжело, чтобы он отказался со мной боксировать"
Болотник проведёт бой за чемпионский пояс по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а его соперником станет британец Крейг Ричардс. Их совместный поединок должен был состояться в конце ноября прошлого года, но из-за болезни соперника его пришлось перенести.
- 1 апреля у тебя бой в Лондоне. Когда началась подготовка, как она проходит и учитываешь ли ты особенности соперника?
- Подготовка и не заканчивалась. После отмены боя мы отдохнули пару дней и всё время придерживались формы процентов на 40-50. Декабрь, январь, и в феврале вошли в лагерь полноценно уже. Подготовка проходит хорошо. Я доволен, я счастлив, я заряжен. Иногда уже психуем, нервничаем, злимся. Как и должна проходить правильная подготовка спортсмена. Особенности спортсмена учитываем, конечно, но так как это уже вторая подготовка на того же соперника, то сейчас только максимально оттачивать то, над чем мы уже работали.
- Бой пройдёт в Лондоне на арене O2. Это будет самая большая площадка, где ты дрался? Есть ли стресс в связи с этим?
- Несколько лет назад я боксировал в Испании против Сесара Кордобы. Я выиграл в первом раунде. Там была большая арена. Есть ли стресс в связи с этим? Нет, когда выходишь в ринг, ты видишь только своего соперника и слышишь только свой угол. Остальное - это задний фон. Я очень сильно сосредоточен на победе в ринге, поэтому на то, что происходит за его пределами, стараюсь не отвлекаться.
- Твой соперник - британец Крейг Ричардс. Он будет боксировать у себя дома - это дополнительная сложность для тебя?
- Я знаю, что некоторым бойцам легче боксировать в гостях - у них нет такой большой ответственности. Некоторым наоборот - лучше дома, потому что домашние стены помогают. Для меня нет разницы, где боксировать, если честно. Но я уже очень хочу и давно мечтаю побоксировать у себя дома, в "Арене Рига". Я очень хочу услышать своих болельщиков, выйти под крики, возгласы и женские визги. Надеюсь, что это в ближайшем будущем произойдёт.
- Ваш бой должен был состоятся в ноябре 2022-го. Но был отменён за день до поединка. Сильно ли это выбило тебя из колеи или, наоборот, придало дополнительной мотивации?
- Нет, не выбило из колеи. Единственное, что обломался отдых с семьёй. Хотел уехать отдохнуть - не получилось, пришлось продолжать тренироваться. Это единственное. А так нет, это работа, это жизнь. Это не проблема вообще. Просыпаемся, едем в зал и пашем дальше. Ничего страшного, бывают в жизни и хуже ситуации.
- Победа над Ричардсом приблизит тебя к более именитому сопернику или Ричардс получит реванш?
- У меня есть два желания. Хочется, чтобы он во время боя отказался со мной боксировать, настолько бы ему было тяжело. А второе - чтобы после этого боя он даже не захотел выйти со мной в ринг второй раз, настолько бы ему было тяжело и плохо.
- Сын вряд ли будет смотреть твой бой, но он уже в курсе, что папа боксёр? Спрашивает ли, откуда синяки?
- Сын ещё маловат, чтобы что-то говорить и понимать. Хотя нет, я вообще очень удивлён, как дети быстро развиваются и как они быстро всё понимают. Моему сыну год и два месяца, и он уже очень хорошо понимает, как манипулировать, как раздражать, как веселить... Он у нас очень сообразительный. Это, скорее всего, в жену. В меня сильный. Когда вырастет, обязательно узнает, что его папа боксёр и это круто. Мы смотрели по телевизору бои. Ему не всегда нравится. Я рад, что, надеюсь, боксёр у нас в семье будет один, а он пойдёт в другое русло.
32-летний Болотник за время своей карьеры выиграл 19 из 26 боёв (8 нокаутом). Свой последний поединок он провёл в апреле прошлого года, одолев хорвата Хрвое Сепа, для которого это поражение стало первым в карьере.
32-летний Ричардс за свою профессиональную карьеру провёл 21 бой, из которых выиграл 17, проиграл три и один завершился вничью.
Что касается главного поединка вечера, то в нём сойдутся экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и американец Джермейн Франклин.
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