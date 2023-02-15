Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель получил гражданство России. Об этом сообщает The Insider.
Бывший президент IIHF Рене Фазель стал гражданином России
Издание отмечает, что вместе с российским паспортом Фазель приобрёл 54% акций компании "Алма Холдинг", совладельцем которой является близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко. "Алма Холдинг" занимается выращиванием яблок премиум-класса в Краснодарском крае.
Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 годы. Кроме того, всё это время он был членом Международного олимпийского комитета, а с 2008 по 2016 годы входил в исполком МОК.
В эпоху правления Фазеля Россия трижды получала право на проведение чемпионата мира по хоккею, и однажды, впервые в своей истории - зимней Олимпиады.
Фазель неоднократно в комплиментарной форме высказывался о Владимире Путине и встречался с ним в неформальной обстановке. В 2010 году Фазель даже получил от Путина Орден Дружбы.
В 2021 году Фазель поддерживал проведение чемпионата мира по хоккею в Минске, обнимался с Александром Лукашенко в разгар репрессий, но позже назвал это своей самой большой ошибкой в карьере.
"Радио Свобода" пишет, что в Швейцарии Фазеля подозревали в коррупции - в частности, в получении взятки в размере 400 тысяч франков за победу одной из компаний в тендере на реализацию прав телетрансляций чемпионатов мира по хоккею.
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