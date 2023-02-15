Украина: оккупанты в Крыму сжигают трупы солдат, чтобы скрыть большие потери

Как говорится в докладе генерального штаба, Россия продолжает терпеть убытки, поэтому в районе Симферопольского района Крымского полуострова возле деревни Красная Горка враг сжигает трупы, чтобы скрыть количество погибших.

"У местного крематория стоит постоянная очередь до 10 военных машин. На этих грузовых автомобилях оккупанты привозят мертвых российских солдат и наемников. Кремация проводится круглосуточно", - сообщает генеральный штаб, указывая, что услуги кремации для гражданского населения не оказываются.

Потери живой силы российских войск в Украине до утра среды достигли 139 770 военнослужащих, сообщает генеральный штаб Украинской армии.