Россия не выдержит длительных военных действий в Украине, а также длительного и интенсивного экономического противостояния с Западом, поскольку ресурсы всех сторон очень ограничены, сообщил в интервью Forbes бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
Экс-министр финансов России: страна не выдержит длительного противостояния с Украиной и Западом
Он подчеркнул, что "текущие ресурсы" как в военной, так и в экономической сфере "абсолютно не в пользу России". Несмотря на то, что Россия тратит на армию 4% от ВВП, что в два раза больше, чем в среднем в Европе, российский военный бюджет составляет лишь десятую часть оборонного бюджета США.
"Если сложить ресурсы стран, которые помогают Украине, то получится сумма, позволяющая затянуть конфликт. Но в целом этот размер совершенно несопоставим с ресурсами России", - отметил Задорнов, который до конца декабря руководил банком "Открытие", а ранее - одним из структурных подразделений банка ВТБ.
По его мнению, желание путинского режима создать экономику крепости, которая способна производить абсолютно все и быть изолированной от внешнего мира, закончится фиаско.
"То, что мы можем производить все сами, это, конечно, абсолютная иллюзия и политические лозунги", - сказал Задорнов. Он добавил, что можно заменить многие импортные товары, но "часть нашего производственного оборудования мы никогда не создавали и никогда не сможем это сделать".
Это угрожает России с "очень задержанным развитием" - уже на год и дольше задерживались большие проекты, в том числе в отраслях нефти и газа, химической промышленности и лесном хозяйстве.
"Цепь новых технологий, которые Россия получила, позволила следить за глобальными тенденциями, но теперь они значительно задержатся. В конце концов уход западных компаний уменьшит конкуренцию, и это позволит доминировать "сервису в советском стиле", - указал Задорнов.
По данным Центрального статистического агентства "Росстат", в прошлом году экономика России пережила спад ВВП в 2,5%, что оказалось меньше, чем прогнозировалось ранее. Еще в мае российское правительство прогнозировало, что российская экономика может упасть на 7,2%.
В этом году экономика России могла бы пережить падение в размере 0,9% от ВВП, и это означает, что Россия может столкнуться с первой двухлетней рецессией с середины девяностых годов.
Задорнов является одним из последних министров финансов во время президентства Бориса Ельцина, он покинул эту должность в 1998 году.
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