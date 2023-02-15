Экс-министр финансов России: страна не выдержит длительного противостояния с Украиной и Западом

Он подчеркнул, что "текущие ресурсы" как в военной, так и в экономической сфере "абсолютно не в пользу России". Несмотря на то, что Россия тратит на армию 4% от ВВП, что в два раза больше, чем в среднем в Европе, российский военный бюджет составляет лишь десятую часть оборонного бюджета США.

"Если сложить ресурсы стран, которые помогают Украине, то получится сумма, позволяющая затянуть конфликт. Но в целом этот размер совершенно несопоставим с ресурсами России", - отметил Задорнов, который до конца декабря руководил банком "Открытие", а ранее - одним из структурных подразделений банка ВТБ.

По его мнению, желание путинского режима создать экономику крепости, которая способна производить абсолютно все и быть изолированной от внешнего мира, закончится фиаско.

"То, что мы можем производить все сами, это, конечно, абсолютная иллюзия и политические лозунги", - сказал Задорнов. Он добавил, что можно заменить многие импортные товары, но "часть нашего производственного оборудования мы никогда не создавали и никогда не сможем это сделать".